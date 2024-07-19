توتر في بنغلادش.. أعمال شغب وتخريب وإصابة أكثر من 100 شرطي (صور وفيديو)

أفادت شرطة بنغلاديش باندلاع أعمال شغب في مناطق متفرقة من البلاد أضرم خلالها المتظاهرون النار في مبان حكومية وممتلكات عامة وخاصة، بعد يوم من مواجهات دامية بين الطلاب والشرطة.

It's been 8 long hours since Bangladesh, a country of 170 million, has been out of communication with the rest of the world. The authorities in Bangladesh shut down the cellular network and internet service across the entire country following violent clashes between security… pic.twitter.com/W7AnEWxJnr — Sami (@ZulkarnainSaer) July 19, 2024 Advertisement

وجاء في بيان الشرطة أن "هؤلاء قاموا بإحراق وتخريب" هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية والوكالة الوطنية لإدارة الكوارث وهياكل الشرطة والمباني الحكومية الأخرى.

Bangladesh is on the boil.

The anti-quota stir has intesified.

32 people have died.

Protesters have called for a nationwide shutdown, rejecting PM Sheikh Hasina's offer of talks.

To all those of you who've written to us from Bangladesh, we're covering the story. Stay safe. pic.twitter.com/UzllNhStLD — Palki Sharma (@palkisu) July 18, 2024

وأضاف: "لقد أظهرنا حتى الآن أقصى درجات ضبط النفس"، وإذا استمرت الأنشطة التدميرية، فإنها "ستضطر إلى الاستفادة القصوى من القانون".

⚡️Scenes from the protests in Bangladesh pic.twitter.com/OXBLj7HleA — War Monitor (@WarMonitors) July 18, 2024

وصدر البيان في وقت متأخر من أمس الخميس بعد قطع الإنترنت على مستوى البلاد. (روسيا اليوم)