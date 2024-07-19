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عربي-دولي

توتر في بنغلادش.. أعمال شغب وتخريب وإصابة أكثر من 100 شرطي (صور وفيديو)

Lebanon 24
19-07-2024 | 01:14
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أفادت شرطة بنغلاديش باندلاع أعمال شغب في مناطق متفرقة من البلاد أضرم خلالها المتظاهرون النار في مبان حكومية وممتلكات عامة وخاصة، بعد يوم من مواجهات دامية بين الطلاب والشرطة.
 
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وجاء في بيان الشرطة أن "هؤلاء قاموا بإحراق وتخريب" هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية والوكالة الوطنية لإدارة الكوارث وهياكل الشرطة والمباني الحكومية الأخرى.
 
وأضاف: "لقد أظهرنا حتى الآن أقصى درجات ضبط النفس"، وإذا استمرت الأنشطة التدميرية، فإنها "ستضطر إلى الاستفادة القصوى من القانون".
 
وصدر البيان في وقت متأخر من أمس الخميس بعد قطع الإنترنت على مستوى البلاد. (روسيا اليوم)
 

المصدر: روسيا اليوم

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