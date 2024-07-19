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عربي-دولي
خبير عسكري: أوكرانيا مقبلة على خسارة كبيرة
Lebanon 24
19-07-2024
|
01:19
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شدد ضابط المخابرات العسكرية الأميركية السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون، على أن القوات الأوكرانية ستتعرض لا محالة للهزيمة في ساحة المعركة.
وأشار ريتر إلى أن أعضاء الناتو، أقروا في قمة الحلف الأخيرة في واشنطن، بأنهم ببساطة لا يستطيعون تزويد نظام كييف بكل ما يحتاجه لمواصلة القتال.
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ونوه الخبير بأن الجيش الروسي، على العكس من ذلك، يحصل على كل ما يحتاجه، وأن قوته العسكرية تنمو يوما بعد يوم.
وخلص ضابط المخابرات الأميركي السابق إلى أن "مسار هذا الصراع يؤدي إلى حقيقة لا مفر منها، وهي أن أوكرانيا خسرت المرحلة العسكرية".
وفي وقت سابق، رجح الخبير العسكري ألكسندر بيريندجييف، أن فلاديمير زيلينسكي المنتهي الصلاحية، يتلقى تقارير كاذبة عن المعارك قرب خاركوف، لذلك يتحدث عن انتصارات زائفة تحققها القوات الأوكرانية.
وشدد بيريندجييف على أن تصريحات زيلينسكي، مبنية على الجهل بالوضع الحقيقي على الأرض. (روسيا اليوم)
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