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عربي-دولي

"سنعود دولة عظيمة"... ترامب يوجه "رسائل" للداخل الأميركي في هذه الملفات

Lebanon 24
19-07-2024 | 01:48
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وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مساء الخميس، رسائل عدة في عدد من الملفات إلى الداخل الأميركي.
وقال ترامب خلال كلمته في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري بميلووكي بولاية ويسكنسن: "سنعود دولة عظيمة مرة جديدة وسنصلح جميع مشكلات الإدارة السابقة ونعيد الحلم الأميركي".
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وأضاف المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري: "يجب أن نتلافى الكثير من السياسات الخاطئة خلال فترة رئاستي".
وتعهّد ترامب إغلاق حدود بلاده في اليوم الأوّل له في المنصب بحال فوزه في الانتخابات وبإنهاء بناء الجدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وهو كان أحد المشاريع الرئيسيّة في فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض.
 
وقال المرشّح الجمهوري: "سأنهي أزمة الهجرة غير الشرعيّة بإغلاق حدودنا وإنهاء الجدار".
ودعا إلى عدم "تجريم المُعارضة أو شيطنة الخلافات السياسيّة"، منددا مرة أخرى بالإجراءات القانونيّة ضدّه.
كما طالب الرئيس الجمهوري السابق الديمقراطيّين "فورا" بالتوقّف عن وصفه بأنّه "عدوّ للديمقراطيّة"، قائلا إن هؤلاء "يُدمّرون بلدنا".
وحذر ترامب من أن "التضخم المتزايد يؤثر على حياة الناس بشكل كبير".


وشدد ترامب على ضرورة أن ينتهي انتشار السلاح الذي بات يهدد أمن وحياة الناس، مضيفا: "أريد أن أكون رئيسا لكل الأميركيين وليس لنصفهم".
وقال ترامب: "سنستعيد هيبة الولايات المتحدة وسيكون مجتمعنا وحدودنا واقتصادنا قويا وآمنا. أجندة الديمقراطيين فيها سياسات خاطئة سنقوم باستدراكها". (سكاي نيوز)

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