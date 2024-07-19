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عربي-دولي

بابتسامة دعم وقبل خد.. هكذا أطلّت ميلانيا ترامب مع زوجها

Lebanon 24
19-07-2024 | 02:46
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بفستان أحمر وابتسامة دعم منها، وشكر منه على مساندتها، أطلت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي المحتمل دونالد ترامب إلى جانبه في أول ظهور له منذ محاولة اغتياله السبت الماضي.
فقد شهد مؤتمر الحزب الجمهوري لترشيح ترامب صباح الجمعة، ظهورا نادر للسيدة الأولى السابقة ميلانيا، وذلك بعد فترة اختفاء طويلة أثارت تساؤلات المراقبين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية.
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وبينما لم تلق السيدة الأولى السابقة أي خطاب، اكتفت بظهور رسمي على منصة الحدث التي استقبلت قبلها نجل الرئيس السابق.

وكان ترامب ألقى خطاب قبوله الترشح باسم الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية القادمة وسط تزايد فرص فوزه في جميع الاستطلاعات التي تجري في الولايات المتحدة.

خطط للداخل والخارج
وتحدّث الرئيس المحتمل عن خططه لسياسته في الداخل والخارج.
يأتي هذا بينما يواجه خصمه الرئيس الحالي جو بايدن ضغوطا كبيرة تطالبه بالتنحي عن سباق الرئاسة نظرا لحالته الصحية المتراجعة.

إلى ذلك، تترقب المنصات الإعلامية في أميركا خبر انسحاب بايدن من السباق الرئاسي بعد صدور تصريحات من مسؤولين بارزين في حزبه الديمقراطي.

وكانت آخر الأنباء أفادت بانكماش فرص وصول بايدن للبيت الأبيض في الانتخابات القادمة، مثل الرئيس السابق باراك أوباما وغيره.
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