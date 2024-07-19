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عربي-دولي

تقارير تتحدث عن "رسالة" تركها مطلق النار على ترامب: "13 تموز هو عرضي الأول"

Lebanon 24
19-07-2024 | 02:44
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أفادت تقارير إعلامية بأن مطلق النار على المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، كان قد نشر رسالة تهديد عبر منصة ألعاب شهيرة، زاعما أن يوم السبت، الذي أقيم خلاله التجمع، سيكون مليئا بالأحداث.
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ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، فإنه خلال جلسة إحاطة عقدها الكونغرس، الأربعاء، جرى إخبار المشرعين أن مطلق النار توماس كروكس، "ربما يكون قد نشر رسالة عبر منصة الألعاب ستيم (steam)، لمّح فيها بأن السبت، وهو نفس اليوم الذي عقد فيه التجمع الانتخابي، سيكون مليئا بالأحداث"، قائلا: "يوم 13 تموز هو العرض الأول لي. تابعوه".
وصرح اثنان من كبار مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، الخميس، أن مكتب التحقيقات الفدرالي يحاول تحديد فيما إذا كان ذلك الحساب على منصة الألعاب حقيقيا، وفيما إذا كان كروكس قد نشر تلك الرسالة فعلا.
وأثارت تلك المعلومات وغيرها بشأن الأحداث التي وقعت خلال محاولة اغتيال الرئيس السابق، غضب الكثير من المشرعين الجمهوريين، حيث دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى تعيين قيادة جديدة في جهاز الخدمة السرية.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، عقب الإحاطة، إن "رئيسة الجهاز كيمبرلي تشيتل، تحترم بشدة أعضاء الكونغرس وتلتزم بشدة بالشفافية في قيادة الخدمة السرية من خلال التحقيق الداخلي، ودعم الوكالة من خلال الدروس المستفادة من المراجعات الداخلية والخارجية المهمة".


وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن السلطات المختصة عثرت في هاتف كروكس على صور لترامب والرئيس الأميركي جو بايدن.
 
وعلم أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة الإحاطة، أن المشتبه به كان يملك هاتفين محمولين، حيث عثر على الهاتف الأساسي في مكان الحادث مع جهاز إرسال عن بعد.
كما تم العثور على هاتف محمول ثانوي في المنزل، وبه 27 جهة اتصال فقط، حيث يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بتعقب هؤلاء الأشخاص وإجراء مقابلات معهم.
يشار إلى أن أحد عناصر الأمن قتل كروكس خلال إطلاقه النار على ترامب، السبت، فيما أصيب الأخير في أذنه اليمنى.
ويقول المحققون إنهم ما زالوا يبحثون عن السبب الذي قد يكون دافع كروكس لإطلاق النار على ترامب. (سكاي نيوز)

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