قاذفات "أف-16" تأخرت في الوصول.. زيلينسكي يشتكي

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اشتكى فلاديمير زيلينسكي في حديث لـ"بي بي سي" من تأخر تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" التي وعد بها الغرب.وقال زيلينسكي خلال المقابلة: "مر 18 شهرا والطائرات لم تصل إلينا بعد".وأضاف أن كييف تأمل أن تتعزز جهودها الحربية بوصول "إف-16" التي وعد بها الحلفاء هذا الصيف.وشدد على أن كييف "بحاجة إلى مقاتلات جديدة لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا جوا".وأفادت صفحات العمل السري ومواقع أوكرانية في وقت سابق بتعرض مطار "ميرغورود" بمقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا لضربة روسية جديدة بصواروخ "إسكندر"، بعد تجهيزه لاستقبال مقاتلات "إف-16" الأمريكية.وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا. (روسيا اليوم)