في الهند.. حيّ تحول إلى "مستعمرة كوبرا"!

كان سكان منطقة باسبري هات في منطقة كيشانجانج في بيهار الهندية على موعد مع مشهد مروع حيث تم العثور على 25-30 من أفعى الكوبرا الملكية تخرج من متجر حلويات محلي، مما حول المنطقة إلى ما يطلق عليه السكان المحليون "مستعمرة الكوبرا".

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ووقع الحادث تحت مبنى في منطقة هادورجانج، المعروفة بطقسها اللطيف. ومع ذلك، مع بداية الرياح الموسمية، ظهرت ثعابين سامة في الأماكن العامة. في البداية، لوحظ وجود عدد قليل من الثعابين في متجر حلويات كايزر، إلا أن الأعداد تصاعدت بسرعة، ما دفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وتم تنبيه السلطات المحلية وتم استدعاء مروضي الثعابين للتعامل مع الموقف. وعلى مدار ثلاث إلى أربع ساعات، تمكنوا بدقة من اصطياد 25 إلى 30 كوبرا وتأمينها في حاويات بلاستيكية، لتجنب أي ضرر محتمل للسكان.

وعلى الرغم من طبيعة الحادث، لم ترد أنباء عن إصابات أو خسائر بشرية. (NEWS18)