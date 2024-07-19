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إقتصاد
تبعات أعطال الإنترنت العالمية.. بورصات تلونت بالأحمر
Lebanon 24
19-07-2024
|
04:37
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تلونت الأسواق الأوروبية بالأحمر في تعاملات اليوم الجمعة بعد إغلاق ضعيف لبورصة "وول ستريت" وشلل أجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم.
فانخفض مؤشر "داكس" الألماني، بنسبة 0.84% إلى 18247 نقطة، وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.68% إلى 8140.85 نقطة، وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.71% إلى 7532.1 نقطة.
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وهوى سهم شركة "كراود سترايك" بنحو 12% في التداولات ما قبل افتتاح السوق، في ظل الشلل التقني العالمي.
وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها وشهدت بنوك اضطراب في أنشطتها في ظل عطل تقني ضرب أنظمة الحوسبة حول العالم ما ينذر بخسائر مالية فادحة.
وشل عطل فني شركات اتصالات وبنوك وشركات طيران ووسائل إعلام في الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا ودول أخرى، والمشكلة الفنية مرتبطة بشركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني والتي أثرت على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التابعة لشركة "مايكروسوفت". (روسيا اليوم)
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