من أصول عربيّة... من هي المحامية ألينا حبة التي تدعم ترامب بقوّة؟

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بعد محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خرجت محاميته ذات الأصول العراقية ألينا حبة، بخطاب في اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن، لتعبر عن دعمها له بكل قوتها.ولدت هذه المحامية في 25 آذار 1984، من والدين عراقيين هاجروا إلى ولاية نيوجيرسي.والدها جراح جهاز هضمي شهير يدعى سعد حبة، يحمل في جعبته لائحة طويلة من الإنجازات والأبحاث الطبية.دخلت "عالم ترمب" بعد أن أصبحت عضوا في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر، سنة 2019.وهي حالياً المدير الإداري لشركة Habba Madaio & Associates LLP، للمحاماة.كما أنها دافعت بكل ما أوتيت من حجج قانونية عن ترامب في قضية دفع المال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية سابقة. (العربية)