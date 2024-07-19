أبرزهم عربي.. تعرّفوا إلى أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2024

فاز مطار حمد الدولي في قطر بالمركز الأول ضمن تقرير شركة "إيرهلب" (AirHelp) الصادر عن نتائج عام 2024 والذي يصنف أفضل وأسوأ المطارات في العالم.

وتقوم شركة "إيرهلب"، التي تضمن التعويضات للمسافرين جواً بعد تأخير الرحلات أو إلغائها، بتحديد التصنيفات جزئياً بناءً على مطالبات المتضررين التي تعالجها في جميع أنحاء العالم، إلى جانب مصادر خارجية تتعقب الأداء في الوقت المحدد، وتعليقات العملاء، وجودة خيارات الطعام والتسوق.

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وفي القائمة التالية، إليكم المطارات الـ 10 التي تصدرت القائمة، والتي كان من ضمنها أيضاً مطار مسقط الدولي الذي حل في المركز الـ7 عالمياً:

1- مطار حمد الدولي | الدوحة – قطر

2- مطار كيب تاون الدولي | كيب تاون – جنوب أفريقيا

3- مطار ناغويا تشوبو | ناغويا – اليابان

4- مطار أوساكا الدولي | أوساكا – اليابان

5- مطار برازيليا الدولي | برازيليا – البرازيل

6- مطار جوهانسبرغ أور تامبو | جوهانسبرغ – جنوب أفريقيا

7- مطار مسقط الدولي | مسقط – عمان

8- مطار سولت ليك سيتي | سولت ليك سيتي – الولايات المتحدة

9- مطار بيليم الدولي | بيليم – البرازيل

10- مطار ناريتا الدولي | طوكيو – اليابان.

(الخليج أونلاين)

