عن "حزب الله" وقوى "محور المقاومة".. معلومات مثيرة يجب معرفتها!

نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً تحت عنوان: "محور المقاومة.. تحالف إقليمي لمواجهة إسرائيل"، وجاء فيه:

محور "المقاومة" أو "الممانعة" هو تحالف جماعات مسلحة في كل من لبنان والعراق وسوريا واليمن، مدعومة من إيران، تصف نفسها بمحور مقاومة إسرائيل ونفوذ الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط.

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تعود جذور هذا المحور إلى الثورة الإيرانية عام 1979حين أعلن مرشدها روح الله الخميني عن تصدير الثورة، إلا أنه أعيد تسليط الضوء عليه بصفته تحالفاً في الشرق الأوسط يقاتل على جبهات متعددة ومتكاملة في مواجهة إسرائيل.



التسمية والمفهوم تعود جذور هذا المحور إلى الثورة الإيرانية عام 1979حين أعلن مرشدها روح الله الخميني عن تصدير الثورة، إلا أنه أعيد تسليط الضوء عليه بصفته تحالفاً في الشرق الأوسط يقاتل على جبهات متعددة ومتكاملة في مواجهة إسرائيل.

يعرّف محور "المقاومة" أو "الممانعة"، بأنّه تحالفٌ من الجماعات المعارضة لإسرائيل والنفوذ الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، تقوده إيران وتدعمه، كما تحسب سوريا أيضا ضمن هذا المحور.



ويضم هذا التحالف حزب الله اللبناني، وعددا من الحركات المسلحة في العراق، وجماعة الحوثيين في اليمن، إضافة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.



هنالك خلاف حول تاريخ بدء استخدام المصطلح، إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن أول من استخدمه كان صحيفة "الزحف الأخضر" الليبية، في مقال لها عام 2002 حمل عنوان "محور الشر أو محور المقاومة".



وقالت الصحيفة في مقالها إن "القاسم المشترك الوحيد بين إيران والعراق وكوريا الشمالية هو مقاومتهم للهيمنة الأميركية"، وبعد ذلك استعملت هذه العبارة على نطاق واسع لوصف إيران والجماعات التي تدعمها.



كذلك، تقول مصادر أخرى إن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وعددا من المسؤولين الإيرانيين ومن قادة الحزب، وبعض وسائل الإعلام المؤيدة لهذا المحور كانوا أول من استخدموا مصطلح "محور المقاومة".



تاريخ ظهور المفهوم وتشكله

تبلور وجود المحور في منطقة الشرق الأوسط منذ نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الخميني في شباط 1979، حيث أطاحت بحكم الشاه الذي كان على علاقة وثيقة بالولايات المتحدة الأميركية، وأعلنت معاداتها لإسرائيل.



وخاضت طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى منذ ذلك الوقت حربا أيديولوجية وإستراتيجية في آن واحد.



وبدأت إيران منذ مطلع التسعينيات بدعم الحركات الفلسطينية الرافضة لاتفاقية أوسلو، وهكذا تشكل المحور تدريجيا، وبعد الغزو الأميركي البريطاني للعراق عام 2003، وسقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، أنشأت طهران ودعمت حركات مسلحة تابعة لها في العراق.



ومع بدء الربيع العربي عام 2011، تعاونت إيران مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة المعارضة السورية المسلحة، وأنشأت هناك حركات مسلحة موالية لها.



وفي اليمن استطاعت جماعة الحوثيين التي دعمتها إيران أن توسع نفوذها حتى سيطرت عام 2014 على العاصمة صنعاء.



وأسست إيران بهذا أذرعا عسكرية لها في الشرق الأوسط، مستغلة الاضطرابات السياسية في المنطقة، كما أشرف على تطوير مكونات المحور وتنظيمها في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، القائد السابق لفيلق القدس اللواء قاسم سليماني.



الأطراف المكونة لمحور المقاومة



حزب الله

حزب الله أو كما يعرف في لبنان بـ"المقاومة الإسلامية"، هو كيان سياسي شيعي مسلح، ولد -بمباركة إيرانية- من رحم "حركة أمل" الشيعية اللبنانية عام 1982، حين خلّف الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية في حزيران 1982 ظهور مجموعة من الشباب ينتمون لبعض اللجان الإسلامية "ولحركة أمل" بهدف مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية والجيش السوري.



دخل الحزب معترك السياسة عام 1985، فأطلق على نفسه في البداية اسم "حركة أمل الشيعية"، ثم تسمّى بـ"أمل الإسلامية" رغبة منه في التوسع ليشمل الأمة الإسلامية.



قاوم الاحتلال الإسرائيلي، وشن عمليات عديدة ضده في جنوب لبنان خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الـ20، وفي بداية القرن 21، خاصة في الحرب اللبنانية الإسرائيلية في تموز 2006.



كذلك، قاتل إلى جانب الحكومة السوري خلال الحرب الأهلية التي عصفت بسوريا عام 2011، كما ساند الحركات الشيعية المسلحة في العراق.



جماعة الحوثيين

حركة سياسية عسكرية، عرفت بقربها من إيران، وانطلقت من محافظة صعدة شمالي اليمن، يطلق عليها جماعة الحوثي أو الحوثيين نسبة إلى مرشدها الروحي بدر الدين الحوثي ومؤسسها ابنه حسين الحوثي، غير أن الجماعة تسمي نفسها "جماعة أنصار الله".



تعود جذور الحركة إلى عام 1991، وقد سيطرت على إدارة الدولة في اليمن عام 2014، حين هاجمت العاصمة صنعاء وحاصرت القصر الجمهوري ووضعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الإقامة الجبرية، قبل أن ينجح في الفرار إلى المملكة العربية السعودية، مما دفع الأخيرة إلى قيادة تحالف عسكري يضم دولا عربية أخرى ضد الحوثيين لإعادة هادي إلى السلطة.



الحكومة السورية

تعد الحكومة السورية -بقيادة بشار الأسد- جزءا من المحور، إذ تدعم الحركات المناهضة لإسرائيل، ولها تحالف قوي مع حزب الله، كما أن دمشق وبقية المحافظات السورية كانت ساحة للمواجهة بين إسرائيل وبعض الحركات المسلحة المدعومة من إيران.



الحركات الشيعية المسلحة في العراق

وهي حركات نشأ معظمها بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وهي مدعومة عسكريا وماليا من الحكومة العراقية ومن إيران، وقد اتهمت بارتكاب عمليات قتل وتعذيب وتدمير ممتلكات في حق المكون السني بالعراق.



وحدثت مثل هذه التجاوزات خاصة في محافظة ديالى التي تغطي مساحة واسعة بين الحدود الإيرانية والعاصمة العراقية بغداد.



وقد نقلت بعض هذه الحركات المسلحة عملياتها إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات بشار الأسد.



ظلت هذه الحركات متداخلة مع السلطات السياسية والأمنية في العراق حتى تأسيس حركة الحشد الشعبي عام 2014 بناء على فتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، فأصبح الحشد غطاء قانونيا للحركات المسلحة التي ازداد عددها منذ ذلك الوقت.



حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

وهي الحركة السنية الوحيدة في المحور، ويرى محللون أنها ليست جزءاً منه إلا أنها تتعاون معه ضد الاحتلال الإسرائيلي.



انبثقت الحركة عن جماعة الإخوان المسلمين بفلسطين، وتزامن انطلاقها مع اندلاع الانتفاضة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 1987، إذ اجتمع عدد من قيادات الحركة الإسلامية في منزل الشيخ أحمد ياسين بقطاع غزة، وأجمعوا على أن حالة الانتفاضة فرصة للانطلاق عمليا للعمل المسلح ضد الاحتلال، والدخول إلى مرحلة جديدة للاشتباك وإلقاء الحجارة وتنظيم المظاهرات.



وتهدف الحركة إلى تحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم التي هجروا منها.



حركة الجهاد الإسلامي

وهي حركة مقاومة فلسطينية، تنتمي إلى التيار الإسلامي، تأسست عام 1981 في قطاع غزة، بهدف تحرير كامل التراب الفلسطيني، وتصفية الوجود الإسرائيلي في فلسطين.



بدأت الحركة على شكل تجمع يضم كتلة من الطلبة الفلسطينيين الملتحقين بالجامعات المصرية، وكانوا يمثلون طبقة مثقفة ذات توجه إسلامي.



وفي عام 1978 تأسست الخلية الأولى للحركة على يد طالب الطب فتحي الشقاقي، وأطلق عليها اسم "الطلائع الإسلامية"، وعقب نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، ألف الشقاقي كتاب "الخميني الحل الإسلامي والبديل"، تعبيرا عن تأييده للثورة ودعوةً للتأسي بها.



تقيم حركة الجهاد الإسلامي علاقات متميزة مع إيران، التي تعد الداعم الأبرز لها ماليا وعسكريا، كما تقيم علاقات قوية مع حزب الله اللبناني، وقد بدأت إيران بتمويل التنظيم منذ عام 1987، ومع إبعاد الشقاقي وغيره من نشطاء الجهاد إلى لبنان عام 1988، توطدت العلاقة بينهما أكثر، وقدم الحرس الثوري الإيراني التمويل والدعم العسكري للتنظيم في معسكرات لبنان وسوريا، كما ازداد اعتماد الحركة على إيران منذ الانتفاضة عام 2000.



وفي عام 2014 أثار دعم إيران لـ"حركة الصابرين" في غزة بزعامة هشام سالم القيادي السابق بالجناح العسكري للجهاد استياء الحركة، وزار وفد من قيادتها برئاسة رمضان شلح إيران في أيار 2015، والتقوا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وعددا من المسؤولين الإيرانيين.



محور المقاومة بعد طوفان الأقصى

فجر يوم السبت السابع من تشرين الأول 2023 شنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة حماس- عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة.



وأسرت الكتائب في هذا الهجوم أكثر من 250 إسرائيلياً بينهم عسكريون وضباط، وأعلنت بعدها إسرائيل حرباً واسعة النطاق على القطاع، وأكدت إيران عدم علمها المسبق بالعملية، وقالت إنها هجوم فلسطيني صرف.



ويوم الثامن من تشرين الأول 2023 أعلن حزب الله في لبنان استهداف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا تضامنا وإسنادا للمقاومة في قطاع غزة، فرد الجيش الإسرائيلي بقصف خيمة تابعة للحزب، الأمر الذي أدى بعدها إلى تصاعد الهجمات وتبادل إطلاق النار بين الطرفين طيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ شهور.



من جانبها، كثفت جماعة الحوثيين هجماتها في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، وقالت إنها ستستهدف السفن الإسرائيلية وأي سفن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية إلى أن يوقف الاحتلال عدوانه على غزة.



وتسببت هجمات جماعة الحوثي بانخفاض حاد في عمليات العبور الإجمالية عبر مضيق باب المندب، نتيجة ابتعاد الكثير من شركات الشحن عن المنطقة.



أما الحركات الشيعية المسلحة في العراق -والتي تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"- فقد نفذت هجمات متعددة على قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أميركية وقوات للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة.



واستمرت إسرائيل في توجيه ضربات لحزب الله، ولقواعد إيرانية في دمشق، إلا أن التصعيد الأعنف كان في الأول من نيسان 2024 حين استهدف هجوم إسرائيلي مبنى قنصلية إيران في العاصمة السورية، وأودى بحياة 7 من قادة وضباط الحرس الثوري الإيراني.



وعلى الرغم من اعتياد إيران على تلقي ضربات قوية في عقر دارها، أبرزها اغتيال اللواء قاسم سليماني، فإنها ردت على هجوم القنصلية، بطريقة غير مسبوقة، ومركبة بحسب المحللين، إذ أطلقت ليل 13 نيسان أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، اعترضت غالبيتها بواسطة القبة الحديدية. (الجزيرة نت)