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عربي-دولي

وفاة رجل أعمال شهير... سقط من الطابق العشرين في فندق في مانهاتن

Lebanon 24
19-07-2024 | 07:19
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في حادثة غامضة، لقي رجل الأعمال الأميركي الشهير جيه مايكل كلاين حتفه بعدما سقط من أحد فنادق مدينة نيويورك.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إنه تمّ العثور على الرجل البالغ من العمر 64 عامًا مصابًا بجروح تشير إلى أنه سقط من ارتفاع شاهق من فندق كيمبرلي، وهو فندق فاخر في وسط مانهاتن.
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ويعتقد المحققون أنه قفز من الطابق العشرين في الفندق، وأعلنت خدمات الطوارئ الطبية وفاته بعد فترة وجيزة.

وكلاين هو شريك مؤسس ومدير في شركة الأسهم الخاصة Accretive والرئيس التنفيذي لصندوق استثماري باسم Juxtapose، كما قام بتأسيس عدد من الشركات الأخرى. (العربية)

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