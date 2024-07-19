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عربي-دولي

العطل الحاسوبي العالمي.. كيف أثر على الدول العربية؟

Lebanon 24
19-07-2024 | 09:43
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شهدت المطارات وشركات طيران ومواقع ومنظومات حيوية وشبكات مواصلات وطاقة حول العالم اضطرابات في عملها اليوم، إثر عطل حاسوبي عالمي طال الدول العربية.

كذلك طال الخلل، أنشطة وقطاعات مختلفة من البنوك ووصل إلى مؤسسات الإعلام.
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وضرب العطل بشكل رئيسي مؤسسات في الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، فيما لم تتأثر معظم الدول العربية بالخلل. ومن بين الدول التي تأثرت فعلا، كانت السعودية، اذ أعلنت شركة طيران "ناس" السعودية، أنها تأثرت بالعطل الفني ما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات. كما أكدت شركة طيران "أديل"، أن عمليات طيرانها تتأثر ببطء أثناء خدمات الحجوزات وإنهاء إجراءات السفر.

أما الإمارات، فقد أفاد متحدث باسم مطارات دبي، إن مطار دبي الدولي (DXB) يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و 2 هذا الصباح. وأوضح المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.

كما أفادت "فلاي دبي" بأن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل، وأكد المتحدث باسم طيران الإمارات عدم وجود أي تأثير على عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل.

الى ذلك، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عدم تأثر البلاد بالعطل التقني، وأشارت إلى أن جميع المطارات والمواني المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية تعمل بشكل طبيعي.


أما في لبنان، فقد أكد وزير الاتصالات جوني القرم، لـ"النهار"، أن " في مجال الاتصالات في لبنان، لم نتأثر لأننا لا نستخدم هذا البرنامج".

كذلك قال رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن لـ "الجديد" إن الخلل التقني العالمي لم يؤثر على حركة الطيران في مطار بيروت.

وأكّد الحسن أن العطل التقني العالمي أثّر لبعض الوقت على أنظمة التسجيل والحجوزات لكن الامور عادت إلى طبيعتها وحركة الطيران لم تتأثر.
هذا وأعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية أنها تعمل بشكل متواصل بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية لفهم مدى تأثير هذا العطل التقني، وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إنها فعلت خطة استمرارية العمل في الأزمات بعد تأثر بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي.


الى ذلك، تجنب عدد من شركات الطيران المشتغلة في المغرب الاضطرابات الناجمة عن الانقطاع.

وقالت مصادر إن "شركة الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران منخفضة التكلفة لم تستخدما مايكروسوفت في عملياتهما؛ ولم تتأثرا بالانقطاع".

واستفاق العالم اليوم الجمعة، على خلل تقني شل الأسواق والمطارات والخدمات حول العالم. وأبلغ مستخدمو خدمات "مايكروسوفت" عن انقطاعات واسعة النطاق للانترنت.

ويرتبط انقطاع "مايكروسوفت" بتحديث جديد لشركة "كراود سترايك" CrowdStrike (شركة برمجيات الأمن السيبراني). وتسبب هذا بحدوث اضطرابات في العديد من القطاعات، وكانت البورصات وشركات الطيران والبنوك الأكثر تضررا. (روسيا اليوم)
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