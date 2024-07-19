بالأسماء نواب من الحزب الديمقراطيّ طالبوا بايدن بالتنحي.. من هم؟

على الرغم من أن الرئيس جو بايدن أوضح أنه سيبقى في السباق الرئاسي بعد أدائه المهتز في المناظرة الرئاسية الشهر الماضي، فإن العديد من الديمقراطيين في الكابيتول دعوه علناً إلى الانسحاب.





النائب جيمي راسكين



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النائب آدم شيف أرسل عضو الكونغرس عن ولاية ماريلاند إلى بايدن رسالة في 6 تموز يطلب منه إعادة النظر في حملته.

وفي 17 تموز، دعا النائب آدم شيف بايدن إلى الانسحاب من السباق و"تمرير الشعلة".



النائب مايك ليفين

قال عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا مايك ليفين في بيان يوم 12 تموز إنه سمع من "عدة مئات" من ناخبيه أنهم يشاركونه قلقه بشأن قدرة بايدن على البقاء في تشرين الثاني.



النائبة بريتاني بيترسن

نشرت النائبة بريتاني بيترسنمن من كولورادو بيانًا مطولًا على "إكس" في 12 تموز تحثّ فيه بايدن على "تمرير الشعلة" إلى "أحد قادتنا الديمقراطيين المؤهلين حتى تكون لدينا أفضل فرصة لهزيمة دونالد ترامب".



النائب اريك سورنسن

أصدر النائب إريك سورنسن من إلينوي بيانًا عقب المؤتمر الصحافي لحلف شمال الأطلسي في 11 تموز تطلب فيه من بايدن التنحي.



النائب سكوت بيترز

دعا النائب الديمقراطي سكوت بيترز من كاليفورنيا الرئيس بايدن إلى التنحي عن السباق الرئاسي بعد المؤتمر الصحافي لحلف شمال الأطلسي في 11 تموز.



النائب جيم هيمز

أصدر عضو الكونغرس عن ولاية كونيتيكت جيم هايمز بيانًا، دعا فيه بايدن إلى "الابتعاد عن الحملة الرئاسية".



النائبة ماري غلوسنكامب بيريز

فيما لم تطالب عضوة الكونغرس في واشنطن الرئيس بإنهاء محاولته إعادة انتخابه فحسب، بل شككت بصوت عالٍ في مدى ملاءمته لبقية الفترة.



النائب غريغ ستانتون

أشاد عضو الكونغرس عن ولاية أريزونا بإنجازات بايدن في بيان، لكنه قال إن "الإرث الأكثر تحديدًا للرئيس هو المدافع الشرس عن الديمقراطية الأميركية".



النائب إد كيس

أصدر عضو مجلس النواب عن هاواي بيانا في 11 تموز يطلب فيه من بايدن التنحي، مدعيا أن "الأوقات الصعبة والحقائق تتطلب قرارات صعبة".

النائب براد شنايدر

أصدر عضو الكونغرس عن ولاية إلينوي بيانًا دعا فيه بايدن إلى "تمرير الشعلة بشكل بطولي إلى جيل جديد من القيادة".



النائبة هيلاري شولتن

قالت عضو مجلس النواب في غراند رابيدز في ولاية ميشيغان إن بايدن يحتاج إلى إنهاء ترشحه للرئاسة، معتبرة أنه "من الضروري أن يكون لدينا أقوى مرشح محتمل يقود الجزء العلوي من القائمة وليس فقط للفوز. بل للحكم".



وبالإضافة إلى القائمة أعلاه دعت العديد من النواب الديمقراطيين إلى انسحاب بايدن، مثل السيناتور بيتر ويلش والنائب إيرل بلوميناور والنائب بات رايان والنائب ميكي شيري والنائب آدم سميث والنائبة أنجي كريج والنائب مايك كويجلي والنائب سيث مولتون والنائب راؤول جريجالفا إضافة لللنائب لويد دوجيت. (العربية)