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"حماس" تشيد بالعملية التي نفذتها "أنصار الله" ضد تل أبيب

Lebanon 24
19-07-2024 | 11:40
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أشادت حركة "حماس" بالعملية التي نفذتها حركة "أنصار الله" اليمنية واستهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل شخص وجرح آخرين، ووصفتها بأنها "عملية نوعية".
وقالت "حماس" في بيان: "نثمن ونبارك العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية والإخوة أنصار الله، والتي استهدفت من خلالها قلب مدينة تل أبيب، باستخدام الطائرة المسيرة يافا، وإعلانها المدينة منطقة غير آمنة، وتدشينها مرحلة تستهدف فيها عمق الكيان الصهيوني الفاشي وجبهته الداخلية".
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وشددت على أن "ما يقوم به الإخوة في أنصار الله في اليمن، وجبهات المقاومة في لبنان والعراق، ومواصلتهم استهداف المصالح والعمق الصهيوني، هو حق أصيل لمقاومة أمتنا وشعوبها، لمواجهة التغول الصهيوني الفاشي وعربدته في المنطقة، وهو تأكيد على وحدة الأمة والمصير المشترك الذي يجمعها، والذي يشكل عنوان خلاصها من الهيمنة الصهيونية الاستعمارية".
وأشادت "بمواقف أنصار الله في اليمن، وحزب الله والجماعة الإسلامية في لبنان، والمقاومة الإسلامية في العراق"، داعية "كافة قوى وعناوين الأمة من جيوش وحركات وأحزاب إلى الوحدة، والالتحاق بمعركة الشرف والكرامة، وضرب المحتل الفاشي، انتصارا لدماء الأبرياء في غزة، فشعبنا ليس وحيدا اليوم وطوفان الأقصى عنوان معركة وجبهة عريضة من الأحرار في هذا العالم". (روسيا اليوم)
 
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