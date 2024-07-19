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الأردن في ترحيبه برأي العدل الدولية: يجب محاسبة إسرائيل

Lebanon 24
19-07-2024 | 13:45
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رحّب الأردن، الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى محاسبة إسرائيل.
جاء ذلك في منشورين لوزير الخارجية أيمن الصفدي على حسابه بمنصة إكس، وبيان للوزارة، تلقت الأناضول نسخة منه.
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يأتي ذلك تعقيبا على رأي المحكمة الاستشاري في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الذي يتزامن مع شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 287 يوما خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.
وكتب الصفدي: "رد فعل إسرائيل على أحكام محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست الذي أصدرته بمنع إعمال حق الشعب الفلسطيني في الحرية يثبت كذلك تجاهل إسرائيل الكامل للقانون الدولي".  
وأضاف: "يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ويجب أن تتوقف جرائم الحرب التي ترتكبها، ويجب محاسبة إسرائيل". (الاناضول)
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