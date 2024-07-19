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عربي-دولي
وفاة زعيم الحزب الحاكم في فيتنام
Lebanon 24
19-07-2024
|
14:02
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توفي رئيس الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ، الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاما، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
كان نغوين، الذي ولد عام 1944، الزعيم الأعلى للحزب لأكثر من عقد.
وجاء نبأ وفاته بعد يوم من تولي الرئيس الفيتنامي تو لام مهامه رئيسا للحزب.
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وتم تسليم مسؤولية الحزب إلى الرئيس تو بعد أن تبين أن نغوين كان يتلقى العلاج الطبي.
وحث الحزب الشعب والجيش على وضع ثقتهم بالقيادة وتعزيز الوحدة والتضامن. (الاناضول)
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