"ذعر شديد".. مجلة أميركية: ترامب عزّز موقع "قوى الإنعزال"!

نشرت مجلة Politico الأميركية تقريراً وصفت فيه السيناتور جيمس ديفيد فانس، الذي اختاره المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، بانه من كبار "الحمائم" في الحزب الجمهوري في موضوع الأمن القومي.

Advertisement

كذلك، قالت المجلة ان ترامب وجراء اختياره هذا عزز موقع قوى "الانعزال" الذين يريدون التخلص من السياسات المتشددة التي لقيت اجماعا داخل الحزب الجمهوري منذ حقبة الرئيس الأسبق رونالد ريغن. كذلك، قالت المجلة ان ترامب وجراء اختياره هذا عزز موقع قوى "الانعزال" الذين يريدون التخلص من السياسات المتشددة التي لقيت اجماعا داخل الحزب الجمهوري منذ حقبة الرئيس الأسبق رونالد ريغن.

وذكرت المجلة أنّ مؤيدي سياسات عدم التدخل سيصبح لديهم أحد أبرز مناصريهم معاوناً لترامب في حال فاز الأخير في الانتخابات الرئاسية.



ولفتت المجلة إلى ان انصار سياسات التدخل وبينما تبنوا الخطاب الحزبي حيث مدحوا فانس في التصريحات العلنية، الا ان مشاعر هؤلاء خلف الابواب المغلقة تراوحت ما بين الاحساس بالرعب والانزعاج كون احد ابرز منتقدي دعم اوكرانيا قد يصبح قريباً نائباً للرئيس.



ونقلت المجلة عن مصدر جمهوري بارز في الكونغرس قوله إنه يشعر بذعر شديد بعد اختيار فانس، مضيفة بان هذا الاختيار شكل نصراً كبيراً لنجل ترامب الاكبر وهو دونالد ترامب الابن، الذي ضغط في العلن والخفاء من أجل اختيار فانس.



وتابعت المجلة بان جمهوريين من معسكر ريغن في الحزب الجمهوري حثوا ترامب على احتواء نفوذ فانس من خلال تعيين شخصيات محسوبة على معسكر الصقور في مناصب الأمن القومي.

وقالت إن الصقور يريدون تعيين وزير الخارجية السابق مايك بونبيو ليقود البنتاغون، وتعيين المدعو طوم كوتون، المعروف ايضاً بعدائه الشديد لإيران- في ال-CIA او داخل البيت الأبيض.

كذلك، تحدثت عن رغبة معسكر الصقور بتعيين روبرت برايان الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي خلال حقبة ترامب - وزيراً للخارجية.