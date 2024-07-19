نواب ديمقراطيون جدد يدعون بايدن إلى الانسحاب.. من هم؟

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دعا خمسة نواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية 2024، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".ففي وقت سابق، دعا السيناتوران الديمقراطيان جون تيستر وبيتر ويلش، الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.ونقلت "نيويورك تايمز" عن ثالث سيناتور ديمقراطي عن ولاية نيو مكسيكو هو مارتن هاينريش دعا أيضا بايدن إلى الانسحاب. وقال: "في حين أن قرار الانسحاب من الحملة يقع على عاتق الرئيس بايدن وحده، أعتقد أنه سيكون من مصلحة بلادنا أن يستقيل".ودعا أربعة ديمقراطيين آخرين في مجلس النواب بشكل منفصل، الرئيس بايدن إلى وقف حملته الانتخابية مع تصاعد الضغوط عليه. ومن بينهم جاريد هوفمان ومارك فيزي ومارك بوكان وخيسوس غارسيا.وجاء في رسالة مشتركة من الديمقراطيين في مجلس النواب إلى بايدن: "لقد حان الوقت لتمرير دفة القيادة إلى جيل جديد من القادة الديمقراطيين".وبحسب وكالة "رويترز"، فإن إجمالي 28 من أصل 264 ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي (أكثر من 10%) دعوا بايدن صراحة إلى إنهاء حملته الانتخابية.