Advertisement

عربي-دولي

نواب ديمقراطيون جدد يدعون بايدن إلى الانسحاب.. من هم؟

Lebanon 24
19-07-2024 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1224427-638570236547278129.png
Doc-P-1224427-638570236547278129.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا خمسة نواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية 2024، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".


ففي وقت سابق، دعا السيناتوران الديمقراطيان جون تيستر وبيتر ويلش، الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.
Advertisement


ونقلت "نيويورك تايمز" عن ثالث سيناتور ديمقراطي عن ولاية نيو مكسيكو هو مارتن هاينريش دعا أيضا بايدن إلى الانسحاب. وقال: "في حين أن قرار الانسحاب من الحملة يقع على عاتق الرئيس بايدن وحده، أعتقد أنه سيكون من مصلحة بلادنا أن يستقيل".


ودعا أربعة ديمقراطيين آخرين في مجلس النواب بشكل منفصل، الرئيس بايدن إلى وقف حملته الانتخابية مع تصاعد الضغوط عليه. ومن بينهم جاريد هوفمان ومارك فيزي ومارك بوكان وخيسوس غارسيا.

وجاء في رسالة مشتركة من الديمقراطيين في مجلس النواب إلى بايدن: "لقد حان الوقت لتمرير دفة القيادة إلى جيل جديد من القادة الديمقراطيين".

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن إجمالي 28 من أصل 264 ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي (أكثر من 10%) دعوا بايدن صراحة إلى إنهاء حملته الانتخابية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
18:30 | 2024-07-19
17:56 | 2024-07-19
17:24 | 2024-07-19
16:30 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24