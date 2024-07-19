السعودية تحظر مؤقتاً استيراد الدواجن من ولاية برازيلية.. ما السبب؟

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حظرت السعودية مؤقتاً استيراد الدواجن من ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية، الجمعة، بعد ظهور حالة إصابة بمرض نيوكاسل، وفق ما نقلته رويترز.وقالت الرابطة البرازيلية لمنتجي البروتين الحيواني، الجمعة، إن وزارة الزراعة أوقفت طوعا تصدير الدواجن لبعض الدول بعد رصد حالة إصابة بداء نيوكاسل في ولاية ريو غراندي دو سول.وذكرت صحيفة "إستادو" أن إدارة الفحص بالوزارة أرسلت رسالة إلى المجازر لإخطارها بالإجراء.وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق الجمعة، حالة طوارئ صحية لدى الحيوانات في الولاية الواقعة في أقصى جنوب البرازيل بسبب رصد الداء.وتحاول السلطات احتواء تفش بعد نفوق نحو سبعة آلاف طائر في مزرعة صغيرة حيث رُصد الداء.وذكرت الرابطة البرازيلية لمنتجي البروتين الحيواني في مؤتمر صحفي أن المحققين وجدوا حالة إيجابية واحدة على الأقل، من أصل عينة من 12 طائرا، مصابة بداء نيوكاسل في الولاية.وداء نيوكاسل مرض فيروسي يصيب الطيور.ولم ترد وزارة الزراعة البرازيلية بعد على طلبات رويترز للتعليق.ويسبب داء نيوكاسل مشكلات تنفسية لدى الطيور ويؤدي أحيانا إلى نفوقها. والإبلاغ عن رصد إصابات بالداء إلزامية بموجب توجيهات من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.