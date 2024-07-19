ترامب: أجريت اتصالاً جيداً جداً مع زيلينسكي الذي هنّأني

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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه "أجرى اتصالاً جيداً جداً مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي الجمعة".وكتب ترامب على منصة تروث سوشال : "أجريت مكالمة هاتفية جيدة جدا مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي. لقد هنأني على ترشيحي من قبل الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية".وأضاف: "ودان زيلينسكي محاولة اغتيالي البشعة السبت الماضي، وأشار على وحدة الشعب الأميركي خلال هذه الأوقات العصيبة".وشدّد: "أقدر اتصال زيلينسكي، وبما أنني سأكون رئيس الولايات المتحدة المقبل، فسأقوم بنشر السلام في العالم، وإنهاء الحرب التي أودت بحياة العديد من الأبرياء".