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عربي-دولي
ترامب: أجريت اتصالاً جيداً جداً مع زيلينسكي الذي هنّأني
Lebanon 24
19-07-2024
|
20:00
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه "أجرى اتصالاً جيداً جداً مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي الجمعة".
وكتب ترامب على منصة تروث سوشال : "أجريت مكالمة هاتفية جيدة جدا مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي. لقد هنأني على ترشيحي من قبل الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية".
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وأضاف: "ودان زيلينسكي محاولة اغتيالي البشعة السبت الماضي، وأشار على وحدة الشعب الأميركي خلال هذه الأوقات العصيبة".
وشدّد: "أقدر اتصال زيلينسكي، وبما أنني سأكون رئيس الولايات المتحدة المقبل، فسأقوم بنشر السلام في العالم، وإنهاء الحرب التي أودت بحياة العديد من الأبرياء".
وأكد ترامب أن "الطرف الروسي والطرف الاوكراني سيتوصلان لاتفاق ينهي الحرب، في حال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية".
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