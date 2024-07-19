على الرغم من تزايد "دعوات التنحي".. بايدن يتعهد بمواصلة حملته الانتخابية

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على الرغم من مطالبة 30 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس له بإنهاء حملته خوفاً من أن تكلف الحزب "ثمناً باهظاً" في انتخابات الخامس من تشرين الثاني، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة بمواصلة حملته الانتخابية.وقال بايدن، الذي يخضع حالياً للعزل الصحي في منزله بولاية ديلاوير جراء إصابته بفيروس كورونا، إنه سيستأنف حملته الانتخابية قريباً."مشروع 2025"كما أضاف في بيان: "أتطلع للعودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل لمواصلة الكشف عن التهديد الذي تمثله أجندة مشروع 2025 لدونالد ترامب، وفي الوقت نفسه الدفاع عن سجلي والرؤية التي أحملها لأميركا"، وفق رويترز.ومشروع 2025 هو خطة سياسية وضعها حلفاء ترامب المحافظون."مخاوف واسعة النطاق"فيما قال النواب جاريد هوفمان ومارك فيزي وتشوي جارسيا ومارك بوكان في رسالة أمس الجمعة: "يجب أن نواجه حقيقة أن المخاوف العامة واسعة النطاق حيال عمرك ولياقتك البدنية تعرض للخطر ما ينبغي أن تكون حملة رابحة".كما دعا 3 مشرعين ديمقراطيين آخرين بايدن إلى الانسحاب، وهم السناتور مارتن هاينريش والنائبان زوي لوفغرين وغريغ لاندسمان.30 من أصل 264يشار إلى أنه حتى الآن، دعا 30 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس من أصل 264 بايدن علناً إلى إنهاء حملته الانتخابية. وأفادت مصادر وتقارير إعلامية أن قادة ديمقراطيين بارزين آخرين طالبوه في اجتماعات مغلقة بعدم خوض سباق الرئاسة.وجاءت هذه المطالبات بعد الأداء الذي وصف بـ"المتذبذب" لبايدن في مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب يوم 27 حزيران، مما أثار تساؤلات حول قدرة بايدن على الفوز أو أداء مهامه الرئاسية لمدة 4 سنوات أخرى. (العربية)