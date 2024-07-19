31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد محاولة الاغتيال.. رجل يهدد بقتل ترامب ونائبه على "فيسبوك"
Lebanon 24
19-07-2024
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقلت السلطات الأميركية رجلا في فلوريدا، بسبب تهديدات "قتل" على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه الجمهوري، جي دي فانس.
وتم القبض على مايكل إم وايزمان، أمس الجمعة، بتهمة توجيه تهديدات بالقتل، وفقا لبيان صادر عن قسم شرطة مدينة جوبيتر في ولاية فلوريدا.
Advertisement
وجاء في البيان: "بعد التحقيق في التقارير وحساب المشتبه به على فيسبوك، وجد محققو الشرطة أن وايزمان وجه تهديدات متعددة ضد ترامب وفانس، اللذين أصبحا في وقت سابق من هذا الأسبوع المرشحين الجمهوريين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس على التوالي”.
وأضافت: "كما تم توجيه تهديدات تتعلق بإيذاء جسدي لأفراد عائلتي ترامب وفانس".
ويأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من محاولة اغتيال ترامب، والتي أدت إلى تدقيق جهاز الخدمة السرية ومخاوف بشأن تصاعد العنف السياسي.
وقالت الشرطة إنها تم تنبيهها في البداية إلى "التهديدات من خلال العديد من الشكاوى المتعلقة بالجرائم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى السكان الذين عبروا عن قلقهم شخصيا".(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسعافات وبلبلة في الضاحية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إسعافات وبلبلة في الضاحية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
15:34 | 2024-07-19
19/07/2024 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية منحت "حزب الله" ملايين الدولارات.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويتها!
Lebanon 24
شخصية منحت "حزب الله" ملايين الدولارات.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويتها!
14:00 | 2024-07-19
19/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ظهور نصرالله "تقنياً"!
Lebanon 24
مفاجأة عن ظهور نصرالله "تقنياً"!
06:04 | 2024-07-19
19/07/2024 06:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن "تدمير لبنان".. إقرأوا ماذا كشف جنرال إسرائيلي عبر تقرير!
Lebanon 24
تفاصيل عن "تدمير لبنان".. إقرأوا ماذا كشف جنرال إسرائيلي عبر تقرير!
13:00 | 2024-07-19
19/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... شاهدوا صور زفافها وهذه هويّة عريسها
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... شاهدوا صور زفافها وهذه هويّة عريسها
08:44 | 2024-07-19
19/07/2024 08:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:29 | 2024-07-20
هاريس تهاتف المتبرعين لحملة بايدن لطمأنتهم.. من دون جدوى!
04:15 | 2024-07-20
في بنغلادش.. الشرطة تطلق النار على متظاهرين
04:13 | 2024-07-20
على وقع دعوات "ديمقراطية" لانسحابه.. بايدن يستأنف حملته الانتخابية
03:57 | 2024-07-20
موسكو تكثف هجماتها.. طائرات مسيّرة روسية تقصف منشآت للطاقة في أوكرانيا
03:30 | 2024-07-20
GLOBAL TIMES: "عسكرة الفضاء"... ونظرية "التهديد الصيني"
03:12 | 2024-07-20
غاضب من أوباما وبيلوسي: مقربون من بايدن يكشفون ما يدور بخلده.. هل سيواصل السباق أم ينسحب؟
فيديو
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
01:00 | 2024-07-20
20/07/2024 11:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
01:00 | 2024-07-20
20/07/2024 11:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
23:30 | 2024-07-19
20/07/2024 11:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24