أنباء عن مهاجمة سفينة جديدة في البحر الأحمر

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أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، انها على علم بواقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.وأضافت الشركة أنها تحقق في الأمر.يأتي هذا الهجوم، على السفينة في البحر الأحمر، بعد نحو 24 ساعة على تضرر سفينة شحن بعد هجوم للحوثيين في خليج عدن.وقالت رويترز إن صاروخين أطلقهما الحوثيون على سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في خليج عدن، أمس الجمعة، وألحقا بها أضرارا.جاء الهجوم، الذي وقع أثناء الليل، على سفينة الشحن لوبيفيا بينما أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم جوي طويل المدى بطائرة مسيرة في وسط تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. (سكاي نيوز)