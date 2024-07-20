اثر الحديث عن خطط واشنطن في آسيا.. هذا ما قاله البيت الأبيض

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صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إنشاء نظير لحلف شمال الأطلسي في آسيا، بل تسعى إلى ربط حلفاء واشنطن في المنطقة ببعضهم بعضا.وقال سوليفان، اليوم الجمعة، في مؤتمر أمني في أسبن: "نحن لا نحاول إنشاء حلف شمال الأطلسي الآسيوي، بل نحاول إنشاء رابطة بين حلفائنا".ووفقا لسوليفان، فإن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الدفاعية فحسب، بل يتعلق بالعلاقات الاقتصادية أيضًا.