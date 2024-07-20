Advertisement

خاص

GLOBAL TIMES: "عسكرة الفضاء"... ونظرية "التهديد الصيني"

ترجمة "لبنان24"

|
Lebanon 24
20-07-2024 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1224552-638570655986371510.jpg
Doc-P-1224552-638570655986371510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صحيفة GLOBAL TIMES مقالًا يسلّط الضوء على التهديد المترتّب من محاولة الدول الكبرى عسكرة الفضاء وإستخدامه لأهداف غير سلمية في تهديد واضح لإتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وبحسب الصحيفة، تعيد الولايات المتحدة صياغة كليشيهات "نظرية التهديد الصيني" .
Advertisement
وقال جيفري كروس، مدير وكالة إستخبارات الدفاع الأميركية، خلال حلقة نقاش حول الفضاء والأمن القومي إن الولايات المتحدة ترى لدى الصين "نية متزايدة لإستخدام قدراتها لتهديد الفضاء" 
وإعتبرت الصحيفة أن هذه المبالغة بالتهديد الصيني أصبحت ممارسة روتينية لأميركا. وإعتبر ستيفن ويتينج، قائد قيادة الفضاء الأميركية، أن الصين تعمل على زيادة مساحتها العسكرية وقدراتها في مجال الفضاء "بسرعة مذهلة".
وإدعى مدير عام وكالة "ناسا" بيل نيلسون أن الصين تعسكر برنامجها الفضائي.
وعلّق الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية لو شيانغ لـ GLOBAL TIMES أن هذا التضخيم بالإدعاءات هو وسيلة نموذجية من قبل الولايات المتحدة للتلاعب بالرأي العام والضغط على الكونغرس لرفع الميزانية المخصصة لتعزيز القدرات القتالية الفضائية.
وبحسب الصحيفة، هدف الولايات المتحدة هو الخفاظ على الهيمنة العسكرية، وإسقاط عقلية الحرب الباردة والمعادلة الصفرية في الفضاء.
لكن، عكس إدعاءات الولايات المتحدة، إختارت الصين مسارًا مختلفًا في تطوير الفضاء، فبينما تركز الولايات المتحدة على سباق التسلح للهيمنة، تتبع الصين نهجًا أكثر سلمية.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد صرّح أنه لا يكفي مجرد "وجود أميركي في الفضاء"، بل على الولايات المتحدة الهيمنة.
والدليل على نية أميركا عسكرة الفضاء، في عام 2018، صنفت إدارة ترامب الفضاء رسميًا على أنه "مجال قتال حربي"، وعملت بنشاط على تطوير إستراتيجيتها العسكرية الفضائية من خلال إنشاء قيادة الفضاء، والإستثمار بأسلحة الفضاء الهجومية، بالتالي أصبحت أميركا المحرّك الرئيسي لعسكرة الفضاء ما يشكّل تهديدًا للأمن الفضائي .
وبحسب الصحيفة، ستعرّض هذه الإجراءات خطط التنمية الفضائية للبلدان في كل أنحاء العالم للخطر حتمًا، مما يقوّض الإستقرار الإستراتيجي العالمي.
وعلى النقيض من ذلك، تعارض الصين بشدة سباق التسلح في الفضاء، وهي ملتزمة بتعزيز المفاوضات الدولية للتوصل إلى معاهدات قانونية لتحديد الأسلحة في الفضاء من أجل الحفاظ على السلم والأمن في الفضاء الخارجي بالوسائل القانونية.
وفي عام 2008، إشتركت الصين وروسيا في تقديم مشروع معاهدة منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي.
ومع ذلك، لطالما قاومت الولايات المتحدة بشكل سلبي عملية الحد من الأسلحة الفضائية، مما تسبب في فشل الجهود ذات الصلة.
واشارت الصحيفة إلى أن هدف الصين من تطوير تكنولوجيا الفضاء هو خدمة التقدم العلمي والحضاري بشكل أفضل. تتصرف الصين بدافع المصلحة العامة، بينما تتصرف الولايات المتحدة بدافع المصلحة الذاتية، مما يسلط الضوء على الإختلاف الأساسي.
وعليه، تشجّع الصين التعاون الدولي في مجال الفضاء. في حزيران، وبعد عودة المسبار الصيني بعينات قمرية نادرة، أعلنت أنها ترحب بالعلماء من كل أنحاء العالم لدراسة عينات القمر.
ومع ذلك، تواجه الولايات المتحدة عقبات من تعديل "وولف"الذي يحظر التعاون الفضائي بين الصين والولايات المتحدة. وبصفتها قوة مهيمنة في الفضاء، تقمع الولايات المتحدة الأنشطة الفضائية المشروعة للدول الأخرى، والتي ستؤدي في النهاية إلى نتائج عكسي، بحسب الصحيفة.
وختمت الصحيفة: "الفضاء ليس ملكًا لأي دولة، بل بمثابة مجال جديد للتعاون والمنفعة المتبادلة، وليس ساحة معركة للتنافس بين الدول. وستواصل الصين الإلتزام بإعطاء الأولوية لإستخدام الفضاء لأغراض سلمية، وتوفير الدعم التقني والمعرفي اللازم.
وعلى الدول التعاون في هذا المجال بدلاً من الإستغلال الأميركي لـ"نظرية التهديد الصيني" للفضاء.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:39 | 2024-07-20
07:30 | 2024-07-20
07:21 | 2024-07-20
06:34 | 2024-07-20
06:29 | 2024-07-20
06:25 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24