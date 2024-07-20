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إقتصاد

دعوات لإقامة شراكة استراتيجية بين الصين وكندا

Lebanon 24
20-07-2024 | 05:44
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اعتبر وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، لنظيرته الكندية ميلاني جولي أنه ينبغي على بلديهما تعزيز جهود تطبيع العلاقات والعودة إلى المسار الصحيح نحو إقامة شراكة استراتيجية.
 
 
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واشار وانغ في وقت سابق إلى ان "العلاقات الصينية الكندية شهدت صعوبات وتقلبات على مر السنين، وهو ما لا ترغب الصين في حدوثه".



وقال وانغ لجولي إنه لا يوجد تضارب جوهري في المصالح بين بكين وأوتاوا، مضيفا أن الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

وتابع ان القضايا المرتبطة بتايوان والتبت وشينجيانغ وهونغ كونغ تتعلق بالسياسة الداخلية للصين وإن كندا لا ينبغي أن تتدخل.

ونقلت الوزارة الصينية عن جولي القول إن كندا ستلتزم بسياسة "صين واحدة" وترغب في تطوير العلاقات الثنائية بشكل نشط وتعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والسياحة وتغير المناخ ومكافحة المخدرات.

وتبادل وانغ وجولي أيضا وجهات النظر حول الحرب في أوكرانيا والتصعيد في غزة.

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