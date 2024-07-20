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عربي-دولي

ظواهر نادرة ستظهر في سماء دولة عربية.. إليكم التاريخ والموعد!

Lebanon 24
20-07-2024 | 05:51
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كشف مركز فلكي كويتي، الجمعة، أن سماء الإمارة الخليجية ستشهد مجموعة من الظواهر الفلكية يمكن رصدها بالعين المجردة، خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز.

وقال مركز العجيري العلمي في بيان صحفي، نقله موقع "الأنباء" المحلي، أنه بدءا من غد الأحد 21 تموز الجاري سيكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة حيث تبلغ نسبة لمعانه 100 بالمئة.
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وأضاف المركز أنه خلال يوم 22 تموز الجاري سيصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له، فيما سيكون أفضل وقت لمشاهدته وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القمر يوم الأربعاء المقبل سيشرق مقترنا مع كوكب زحل ليلاً ويظلان متجاورين في السماء حتى صباح اليوم التالي حيث يختفي المشهد مع شروق الشمس ويليه يوم الخميس اقتران كوكب عطارد مع نجم قلب الأسد الذي يعرف باسم (ريجولس) وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.

وفي نهاية الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري وتحديدا يوم السبت 28 يوليو الجاري سيتراءى القمر في طور التربيع الثاني حيث يشرق متأخراً بعد منتصف الليل إضافة إلى مصادفة هذا اليوم دخول زخة شهب دلتا الدلويات التي تستمر لمدة يومين وهي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة، وفقا للمصدر ذاته.

ومركز العجيري مركز علمي خاص مرخص من قبل الدولة ومعتمد من قبل الجهات المعنية في الكويت، وذات العلاقة بكل ما يتعلق بعلم الفلك، وفقا لموقعه الرسمي. (الحرة)
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