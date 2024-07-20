تعرّفوا إليه.. من هو "القائد السياسي" الأكثر متابعة على "أكس"؟

هنأ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي باعتباره القائد السياسي الأكثر متابعة على "أكس".



وتجاوز عدد متابعي مودي على منصة "أكس" التي يملكها ماسك عتبة الـ100 مليون متابع.

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وفي منشور له، قال مالك المنصة: "تهانينا لرئيس الوزراء، ناريندرا مودي، على كونه الزعيم الأكثر متابعة في العالم!".



وفي شهر حزيران الماضي، فاز حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي وحلفاؤه في الانتخابات الهندية التي استمرت لأسابيع، غير أن المعارضة قالت إن الناخبين وجهوا رسالة واضحة لحزبه الهندوسي القومي بعد خسارته الغالبية البرلمانية للمرة الأولى منذ عقد.



وحصل التحالف بزعامة بهاراتيا جاناتا على غالبية برلمانية مطلقة، وفق الأرقام الصادرة عن مفوضية الانتخابات.



لكن النتائج والاستطلاعات تشير إلى حصول بهاراتيا جاناتا بمفرده على 240 مقعداً، مقارنة مع 303 مقاعد فاز فيها قبل خمس سنوات، ما يعني أنه سيضطر للاعتماد على شركائه.



وقال مودي أمام حشد من أنصاره في نيودلهي بعد فوز حزبه إن الهند أعطت الحزب وحلفاءه تفويضا "لولاية ثالثة متتالية"، وأضاف: "ستشهد ولايتنا الثالثة اتخاذ قرارات كبيرة وستكتب البلاد فصلا جديدا من التنمية. هذه ضمانة من مودي".



وأعيد انتخاب مودي عن دائرته الانتخابية التي تمثل مدينة فاراناسي المقدسة لدى الهندوس بفارق 152300 صوت مقارنة بنحو نصف مليون صوت قبل خمس سنوات.



وتعد الانتخابات ضخمة من حيث حجمها والتعقيدات اللوجستية المرتبطة بها إذ أدلى 642 مليون ناخب بأصواتهم في المدن الكبرى مثل نيودلهي ومومباي كما في مناطق الغابات ذات الكثافة السكانية القليلة وفي جبال هملايا.



وبناء على أرقام المفوضية التي تفيد بأن عدد الناخبين المسجلين بلغ 968 مليونا، شارك 66,3 في المئة منهم، وهي نسبة أقل بنقطة مئوية واحدة تقريبا عن تلك المسجلة في آخر انتخابات عامة في 2019 عندما بلغت نسبة المشاركة 67,4 في المئة. (الحرة)