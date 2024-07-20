Advertisement

عربي-دولي

بعد دخول الحرب شهرها العاشر.. كم بلغ عدد شهداء غزة؟

Lebanon 24
20-07-2024 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1224622-638570792042608243.jpg
Doc-P-1224622-638570792042608243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت أنها أحصت 38919 شهيداً منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل التي دخلت شهرها العاشر.

وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 288 للحرب على غزة، إن 71 شخصاً على الأقل استشهدوا خلال 48 ساعة حتى صباح السبت.
Advertisement

كذلك، ذكرت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 89622 في قطاع غزة منذ بدء الحرب في تشرين الأول الماضي.

 وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والإنقاذ لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت اليوم السبت بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا، وإصابة العشرات، جراء عمليات القصف التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:09 | 2024-07-20
10:00 | 2024-07-20
09:59 | 2024-07-20
09:56 | 2024-07-20
09:31 | 2024-07-20
09:23 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24