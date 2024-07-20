بعد دخول الحرب شهرها العاشر.. كم بلغ عدد شهداء غزة؟

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وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 288 للحرب على غزة، إن 71 شخصاً على الأقل استشهدوا خلال 48 ساعة حتى صباح السبت.كذلك، ذكرت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 89622 في قطاع غزة منذ بدء الحرب في تشرين الأول الماضي.وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والإنقاذ لا تستطيع الوصول إليهم.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت اليوم السبت بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا، وإصابة العشرات، جراء عمليات القصف التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع.