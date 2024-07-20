مقتل قائد ميداني بالدعم السريع.. من هو؟

أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا، اليوم السبت، مقتل عبد الرحمن البيشي القائد الميداني بالدعم السريع.







وكتب طبيق عبر منصة "إكس": "قتل عبد الرحمن البيشي القائد الميداني بالدعم السريع بولاية سنار".

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