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عربي-دولي

مقتل قائد ميداني بالدعم السريع.. من هو؟

Lebanon 24
20-07-2024 | 07:50
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أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا، اليوم السبت، مقتل عبد الرحمن البيشي القائد الميداني بالدعم السريع.



وكتب طبيق عبر منصة "إكس": "قتل عبد الرحمن البيشي القائد الميداني بالدعم السريع بولاية سنار".
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