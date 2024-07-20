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عربي-دولي

فيديو من حفل تخرّج يحدث جدلاً.. رقص مثير وحركات غريبة!

Lebanon 24
20-07-2024 | 09:31
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أحدث فيديو لرقص طالبة مصرية تدعى فرح سعيد خلال حفل تخرجها في الإسماعيلية جدلا كبيرا على مواقع التواصل.


وظهرت الفتاة فرح سعيد في مقطع فيديو وهي ترقص بحفل تخرجها في كلية التمريض بأكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة في الإسماعيلية، وتقوم بحركات غريبة، ما جعلها في مرمى انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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ووجهت للطالبة المصرية انتقادات واتهامات بالرقص المثير غير اللائق وسط زملائها من الشباب، ما سبب أزمة للفتاة.

يشار الى ان الفيديو نشره مصور عبر حسابه على "تيك توك" وأثار ضجة في مصر ما دفعه إلى حذفه .

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