Advertisement

إقتصاد

البنك الدولي يحدّد دولة عربية أظهرت "مرونة أمام التحديات الاقتصادية".. من هي؟

Lebanon 24
20-07-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1224695-638570977346028920.jpeg
Doc-P-1224695-638570977346028920.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال البنك الدولي إن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود أمام التحديات المختلفة.

وأضاف البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه "رغم العقبات المختلفة؛ بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة عام 2023".
Advertisement

وأوضح البنك الدولي أن "النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص".

وبحسب البيان، فقد "أسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع الاقتصادي".

وشهد المغرب، وفق البيان، زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر "مما يوفر فرصا تنموية كبيرة"، وبالمقابل، أشار إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.

وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.9 بالمئة خلال 2024 بسبب ضعف الموسم الزراعي، ولكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادرا على الصمود.

وفي حزيران الماضي، قرر البنك المركزي المغربي تخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الدرهم إلى 2.75 بالمئة، متوقعا تراجع التضخم خلال العام الجاري.

وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي "بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية".

وفي 2023 ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة، وسط استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي. (سكاي نيوز عربية)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2024-07-20
16:49 | 2024-07-20
16:43 | 2024-07-20
16:00 | 2024-07-20
16:00 | 2024-07-20
15:58 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24