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تعرضت لهجومين.. إصابة سفينة قبالة المخا غرب اليمن (صورة)

Lebanon 24
20-07-2024 | 12:35
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم السبت، عن إصابة سفينة تجارية بأضرار طفيفة، إثر تعرّضها لهجومين قرب مدينة المخا الساحلية المطلة على باب المندب غرب اليمن.

وأفادت الهيئة في بيان عبر منصة "إكس" بأن "ربان سفينة تجارية أبلغوا عن تعرضها لهجومين على بعد 64 ميلا بحريا شمال غرب مدينة المخا باليمن".
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وبحسب الهيئة، فإن الهجوم الأول وقع بواسطة نظام جوي غير مأهول (طائرة مسيّرة) انفجر قرب السفينة، مما أدى إلى إحداث أضرار طفيفة فيها. أما الهجوم الثاني فقد وقع بواسطة "زورق مسيّر" انفجر على مقربة من السفينة.
 
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تضرر سفينة إثر هجومين غرب اليمن


ولم تذكر الهيئة في بيانها هوية السفينة أو الجهة المالكة لها. لكنها عادة ما تشير بمثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون، "تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول. (روسيا اليوم)
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