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عربي-دولي

فيديو لحظة انهيار جسر مرتفع.. 20 قتيلا في سيول الصين

Lebanon 24
20-07-2024 | 23:46
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أعلنت السلطات الصينية أن أمطارا غزيرة هطلت على امتداد أسبوع في سائر أنحاء البلاد ونجمت عنها سيول مفاجئة شمالي البلاد وجنوب غربها تسبّبت في حصيلة جديدة بمقتل 20 شخصا وفقدان عشرات آخرين.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن جسرا يعلو نهرا في مقاطعة شنشي (شمال غرب) انهار من جراء السيول ممّا أدّى لسقوط العديد من السيارات بمن فيها في مياه النهر، في كارثة أوقعت ما لا يقلّ عن 12 قتيلا و30 مفقودا.
 
 
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وبحسب شينخوا فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى سقوط 17 سيارة وثماني شاحنات في مياه النهر، ما يعني أنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع أكثر.



وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي قسما من الجسر غارقا في النهر والمياه تتدفق فوقه.

وبحسب شينخوا فقد أمر الرئيس شي جينبينغ بـ"بذل كل جهود الإنقاذ والإغاثة" للعثور على المفقودين.

وفي مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) خلّفت الأمطار الغزيرة السبت ثمانية قتلى على الأقل و30 مفقوداً.

وقالت شينخوا إنّ سيولاً مفاجئة تكوّنت من جراء عاصفة رعدية عنيفة ضربت بلدة يآن خلال الليل، مما أدى لانتشال ثماني جثث حتى مساء السبت، في حين تم إنقاذ أربعة أشخاص دون إصابات خطيرة. (سكاي نيوز)

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