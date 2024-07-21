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عربي-دولي

روسيا تشن خامس هجوم في أسبوعين بمسيرات على كييف

Lebanon 24
21-07-2024 | 00:53
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قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن روسيا شنت خامس هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة كييف خلال أسبوعين.

وأضاف الجيش الأوكراني أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية قبل أن تصل إلى العاصمة.
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وكتب رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرهي بوبكو على تطبيق تلغرام إنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات أو أضرار حتى الآن.

وأضاف "هذه الهجمات الممنهجة.. بطائرات مسيرة تثبت من جديد أن الغازي يتحين باستمرار فرصة قصف كييف. إنهم يختبرون أساليب جديدة ويبحثون عن طرق جديدة للاقتراب من العاصمة، في محاولة لكشف موقع دفاعنا الجوي".

ولم يتضح حتى الآن حجم الهجوم.

 ولم يصدر أي تعليق من روسيا حتى الآن عن الهجوم.

في المقابل، كشف مسؤولون محليون موالون لروسيا في دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت مقاطعة دونيتسك بنحو 87 مقذوفا خلال 24 ساعة.

وأوضح المسؤولون أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل "31 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 16 منها على محور دونيتسك و15 على محور غورلوفكا". (سكاي نيوز)
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