في دولة عربية.. نمو قياسي لعقارات التجزئة يتجاوز الـ18 مليار دولار

حقق سوق عقارات التجزئة في قطر نمواً بنسبة 200% منذ العام 2015 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وبما يتجاوز 18 مليار دولار، وفقاً لتقرير محلي.

وعقارات التجزئة هي نوع من العقارات التي تهتم بشكل أساسي بالمؤسسات التي تبني وتطور عقارات التسوق والترفيه.



وعزا تقرير"الأصمخ" الصادر السبت، قفزة قطاع عقارات التجزئة إلى النمو السكاني والعمراني، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية، مبيناً أن هذا القطاع سيدعم خطط الحكومة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود.

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وتنفذ الحكومة خطة واسعة لتطوير البنية التحتية، ترافقها مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي احتل المرتبة الثانية بوصفه أحد الركائز الاقتصادية بعد قطاع النفط والغاز.



ومع حلول فصل الصيف وموسم الإجازات، شهدت قيم الصفقات العقارية الأسبوعية أداء منخفضاً، وسجلت خلال الفترة من 7 إلى 11 تموز الحالي، 55 صفقة، وصلت قيمتها إلى نحو 275 مليون ريال (75.5 مليون دولار)، في حين بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية في المناطق التي يسمح فيها بتملك العقارات لغير القطريين مثل اللؤلؤة أكثر من 35 مليون ريال خلال الفترة ذاتها.

وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية.

وأظهرت بيانات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل إنجاز نحو 2000 صفقة عقارية في النصف الأول للعام الجاري. وبلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 8.16 مليارات ريال بينها 4.63 مليارات خلال الربع الأول و3.54 مليارات في الربع الثاني، مقابل 4.41 مليارات ريال في الربع الأول من 2023.



واستأثرت العقارات السكنية بنسبة 62.8% من إجمالي عدد التعاملات المبرمة بـ 1256 صفقة، تلتها الأراضي الفضاء بـ 36.2% بـ 724 صفقة، و19 صفقة للمباني التجارية بما لايتجاوز 1% من إجمالي عدد التعاملات.

وتشير الإحصائيات إلى أن المعروض من الشقق والفلل في قطر قد نما إلى أكثر من 400 ألف وحدة بحلول العام الجاري، بمعدل نمو سنوي مركب في المعروض قدره 6.2% على مدى العقد الماضي، وفقاً لتقرير شركة "كوشمان وويكفيلد" للاستشارات العقارية. (العربي الجديد)