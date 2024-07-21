وزارة الدفاع الروسيّة: طائراتنا منعت قاذفات أميركية من انتهاك الحدود

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات مقاتلة روسية من طرازي "ميغ 29" و"ميغ 31" منعت قاذفات استراتيجية أميركية من طراز "بي-52إتش" من انتهاك حدود الدولة فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي.



وقالت الوزارة في بيان: "مع اقتراب المقاتلات الروسية، عدلت القاذفات الاستراتيجية الأميركية مسار طيرانها.. ثم ابتعدت عن حدود الدولة الخاصة بالاتحاد الروسي". (سكاي نيوز)

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