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عربي-دولي

قتل شقيقيه... ومن ثمّ انتحر بعدما قفز من أعلى الجسر!

Lebanon 24
21-07-2024 | 06:42
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استيقظ سكان العاصمة الأردنية عمّان، على جريمة بشعة بعد أن أقدم أحد الأشخاص الذي يحمل الجنسية السورية على قتل شقيقيه، ومن ثم أنهى حياته بالقفز من أعلى جسر عبدون وسط العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إنّ "بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان، بقيام شخص من جنسية عربية (سوري الجنسية) بقتل اثنين من أشقائه بواسطة أداة حادة فيما أصاب الثالث بإصابات خطرة وغادر المنزل لجهة غير معلومة".
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وأضاف أنّه "جرى الكشف عن مسرح الجريمة ونقل الجثتين وإسعاف المصاب، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ عن قيام أحد الأشخاص بالانتحار بعد أن ألقى نفسه من أعلى جسر عبدون، حيث تم التحرك إلى المكان وتبيّن بعد الكشف عن الجثة أنه الشخص عيه الذي قام بارتكاب جريمة القتل بحق شقيقيه وما زالت التحقيقات جارية". (العربية)

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