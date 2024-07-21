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إقتصاد

توقف العمل ميناء إيلات

Lebanon 24
21-07-2024 | 07:16
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أعلن جدعون غولبر الرئيس التنفيذي لميناء إيلات أنه سيتم تسريح عدد كبير من عمال الميناء وتوقف العمل في المرفأ بشكل كامل بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.

وأضاف غولبر في مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية، أن ميناء إيلات يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب الأنشطة التي ينفذها الحوثيون في البحر منذ شهر تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى أن "كافة الأنشطة توقفت بسبب عدم قدرة السفن على الوصول إلى الميناء، ولا المرور نحو أوروبا عبر قناة السويس. لذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف معه الدخل".
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وأوضح غولبر أنه مع تقليص الميناء عملياته، يواجه نفقات باهظة من دون إيرادات منذ 8 أشهر، مؤكدا على أن هذا الميناء يعتمد على الأيدي العاملة، حيث يعمل فيه 110 موظف مباشر، وهناك من 40 إلى 100 موظف أمن آخرين حسب النشاط الذي يقومون به. (روسيا اليوم)

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