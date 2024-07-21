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عربي-دولي

محمد غرق خلال التدريب... عثرت قوات الإنقاذ على جثته اليوم

Lebanon 24
21-07-2024 | 07:34
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري في العاصمة المصرية القاهرة، من العثور على جثمان محمد عمرو مصطفى، لاعب نادي الكهرباء الرياضي والذي غرق في النيل خلال تدربيات له أمس.

وكان الاتحاد المصري للتجديف قد أعلن غرق اللاعب البالغ من العمر 17 عاما بعد سقوطه من القارب أثناء التدريب. (العربية)
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