صواريخ أوكرانيا طالت مقاتلة روسية.. وهذا ما كُشف عنها

تمكنت القوات الأوكرانية من إصابة مقاتلة روسية من دون إسقاطها.

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في السياق، أفاد المراسل العسكري كيريل فيودوروف بأن طاقم مقاتلة "سو-34" روسية هبط بها بسلام رغم إصابتها بصاروخ أوكراني مضاد للطائرات، وأنها نفذت مهمتها قبل ذلك بنجاح ودمرت موقعا أوكرانيا هاما.وأشار فيودوروف إلى أن الطاقم المكون من الطيار والملاح رفض القفز بالمظلة واستطاع الهبوط بالطائرة في أقرب مطار، بعد أن تمكن من تدمير الهدف المحدد له قبل الإصابة.ولفت إلى أن الصاروخ أصاب الطائرة في جزئها الخلفي وتسبب بتعطيل بعض أجهزتها ومنظوماتها، ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، نجح طاقمها بإنقاذها وهي وفقا للخبراء قابلة للإصلاح والعودة إلى القتال. (روسيا اليوم)