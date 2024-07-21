هل ستتخلص منطقة غرب أفريقيا من الملاريا قريبًا؟

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في تجربة رائدة للقضاء على مرض الملاريا، يجري طرح لقاح جديد ضد الملاريا في عموم منطقة غرب أفريقيا.وضمن تلك التجربة جمع العاملون في القطاع الصحي بدولة الكاميرون، في 22 كانون الثاني 2023، الرضع والأطفال دون سن الخامسة لإعطائهم الجرعات الأولى من لقاح "آر تي إس، إس" (RTS,S)، الذي طورته شركة الأدوية العملاقة "غلاكسو سميث كلاين" ومنظمة "باث" (PATH) الصحية غير الربحية. وتشير تسمية اللقاح "آر تي إس، إس" إلى جينات الطفيلي الذي أُنتج منه اللقاح.وأجازت منظمة الصحة العالمية، في كانون الثاني من العام الماضي، اللقاح الثاني "آر21" (R21)، حيث من المرجح أن يُطرح في غضون أشهر، ويستخدم هذا اللقاح بالفعل في بعض البلدان الأفريقية، وكانت غانا أول من وافق عليه العام الماضي.وقد جرى تطوير اللقاحين في إطار حملة عالمية للقضاء على الملاريا، وهو مرض يمكن أن يكون فتاكا للأطفال والنساء الحوامل، مشيرا إلى أن جميع الإصابات السنوية من المرض التي تزيد على 200 مليون حالة في العالم تحدث في الدول الأفريقية.ورغم أن البحث عن لقاح للملاريا مستمر منذ الثمانينيات وتعود التجارب التي أُجريت عليه إلى عام 2004، فإن منظمة الصحة العالمية أوصت بلقاح "آر تي إس، إس" عام 2021 كجزء من عملية الحصول على شهادة تطعيم. ووافقت المنظمة رسميا على استخدام اللقاح، الذي تبلغ نسبة فعاليته 75%.ويُعد لقاح "آر21" أو "ماتريكس-إم" (Matrix-M)، مصلا ثانيا للملاريا حصل على موافقة منظمة الصحة العالمية في كانون الأول 2023. وقد طورته جامعة أكسفورد وصنّعه معهد الهند للأمصال. (الجزيرة)