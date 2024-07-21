شخصٌ اعترف بتعطيل المطارات حول العالم.. ما حقيقة هذا الخبر؟

First day at Crowdstrike, pushed a little update and taking the afternoon off ✌️ pic.twitter.com/bOs4qAKwu0 — Vincent Flibustier 👽 (@vinceflibustier) July 19, 2024 Advertisement

اتجهت الأنظار خلال الساعات الماضية إلى الموظف فنسنت فليبوستير بعدما كتب تدوينة على أكس ادعى من خلالها أنّه هو الذي عطّل الإنترنت حول العالم، حيث قال:" اليوم الأول في كراود سترايك أجريت تحديثا بسيطا وأخذت استراحة بعد الظهر"، في غشارة إلى تعطيل الإنترنت.التدوينة حصدت أكثر من 45 مليون مشاهدة و40 ألف إعادة نشر، وبدأت تنتشر كالنار في الهشيم بين جمهور منصات التواصل.وكان توقيت التدوينة بعد ساعات قليلة من انتشار خبر انقطاع خدمات مايكروسوفت عن عدة بنوك وشركات وتوقف رحلات جوية ومراكز تجارية ووسائل إعلام حول العالم بسبب التحديث الذي أجرته شركة كراود سترايك.ليعود فليبوستير بعد ساعتين وينشر تدوينة أخرى يقول فيها إنه طرد من عمله معلقا "مطرود، هذا غير عادل تماما".وشارك أيضا مقطع فيديو اعترف فيه بخطئه، وقال إنه ينتظر خطاب إقالته."لقد كان أول يوم لي في العمل كمشرف جديد للنظام، وكنت متحمسا للغاية. لنفترض أنني قمت بالفعل بإجراء تحديث صغير على سطر من التعليمات البرمجية، وقمت بتحسين التحديث قليلا وربما لا ينبغي لي ذلك. لقد طُردت من العمل لذا تم استدعائي"، هذا ما يوضحه في الفيديو.حتى إن فليبوستير ناشد رئيس منصة إكس والملياردير إيلون ماسك للحصول على وظيفة. فكتب: "مرحبا @elonmusk، هل لديك وظيفة لي؟".وتعاملت قنوات ومواقع بعدة لغات مع القصة على أنها حقيقة، ولكن في الحقيقة المنشور كان مزحة من فليبوستير، لأنه لم يكن موظفا سابقا في كراود سترايك ولم يعمل بها قط، ولكنه يعمل متخصصا في الكشف ومحاربة الأخبار الكاذبة على منصات التواصل.وعندما شاهد التفاعل الكبير مع التدوينة والصورة التي نشرها قرر إكمال مزحته ليوضح للناس أن الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة بدون التحقق منها، خاصة مع وجود الذكاء الاصطناعي الذي استخدمه في الصورة التي نشرها من أمام شعار الشركة. (الجزيرة)