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عربي-دولي

بعد قطيعة 8 سنوات.. البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إيران بالخرطوم

Lebanon 24
21-07-2024 | 11:08
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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الأحد، أوراق اعتماد سفير إيران لدى السودان حسن شاه الحسيني، ليكون الأول بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لنحو 8 سنوات.
وأفاد مجلس السيادة في بيان، أن "رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تسلم اليوم أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السودان، حسن شاه حسيني، سفيرًا ومفوضًا فوق العادة لبلاده لدى السودان".
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ووفق البيان، أكد وكيل الخارجية السودانية حسين الأمين، على متانة العلاقات بين البلدين.
وأضاف، أن "تقديم السفير الإيراني لأوراق اعتماده يعدّ إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين".
من جانبه، قال السفير الإيراني، حسن شاه حسيني، إن "تقديم أوراق اعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية"، وفق البيان السوداني.
وحسب المصدر، أكد شاه حسيني أنه "سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان".
وأضاف، أن "بلاده تدعم السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية". (الأناضول)
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