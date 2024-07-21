بعد انسحابه.. سيل "إشادات ديمقراطية" ينهمر على بايدن

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تلقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، سيلا من الإشادات بعد مسيرة سياسية حافلة وذلك من قيادات تنتمي للحزب الديمقراطي، بعيد إعلانه انسحابه من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.وأشاد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، بالرئيس بايدن ووصفه بأنه "وطني عظيم" بعد إعلان انسحابه من السباق للبيت الأبيض.وقال شومر: "من الواضح أن اتخاذ قراره لم يكن سهلا، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول". وأضاف: "جو، هذا اليوم يظهر أنك وطني عظيم".وكان بايدن أعلن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، في إعلان مفاجئ يأتي قبل أقل من 4 أشهر على الانتخابات، وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.بدوره، امتدح زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، حكيم جفريز، بايدن على مسيرته الطويلة قائلا إنه "أحد أكثر القادة إنجازا وأهمية في التاريخ الأميركي".وأضاف جفريز: "في أقل من فترة رئاسية واحدة، أنقذ (بايدن) الأمة من جائحة تحدث مرة واحدة في القرن، وأعاد الاقتصاد من حافة الركود، وسن تشريعات تترتب على الحياة اليومية للمواطنين الأميركيين، وأنقذ ديمقراطيتنا من خلال هزيمة القائد الأعلى للتمرد"، في إشارة إلى ترامب.كذلك، أشاد السناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ، ديك دوربين، بقرار بايدن قائلا إنه "يضع البلاد دائما في المقام الأول".وقال إنه "يجب على الحزب الديمقراطي أن يتحد خلف مرشح يمكنه هزيمة دونالد ترامب وجعل أميركا تخطو نحو الاتجاه الصحيح"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".من جانبها، قدمت حاكمة ولاية مشيغان، غريتشن ويتمر، الشكر لبايدن بعد دقائق من إعلان قراراه قائلة إن "الرئيس بايدن موظف حكومي عظيم يعرف أفضل من أي شخص آخر ما يلزم لهزيمة دونالد ترامب".وقالت الحاكمة الديمقراطية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "إن عمله الرائع لخفض تكاليف الأدوية وإصلاح الطرق وإعادة سلاسل التوريد إلى الوطن، ومعالجة تغير المناخ، والتأكد من أن قيادة أميركا عالميا على مدى عقود سوف تُسجل في التاريخ".كذلك، وجهت السناتور، تامي بالدوين، وهي ديمقراطية تترشح لإعادة انتخابها بولاية ويسكونسن، الشكر لبايدن لاتخاذه قرار عدم الترشح لإعادة الانتخاب كرئيس.وأضافت في بيان: "اليوم يدفع كبار السن أقل مقابل الأدوية الطبية الخاصة بهم، وبدأت ولايتنا في العمل على إعادة بناء البنية التحتية، ويتمتع الملايين من سكان ويسكونسن الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقا بتغطية الرعاية الصحية بسبب العمل الذي قمنا به معا".وزير النقل، بيت بوتيجيج، أشاد من جهته، بالرئيس بايدن باعتباره "من بين أفضل الرؤساء وأكثرهم أهمية في التاريخ الأميركي".وقال بوتيجيج: "أنا فخور جدا بالعمل تحت قيادته، وأشعر بالامتنان لتركيزه الثابت على ما هو الأفضل لبلدنا".وانضم السناتور عن ولاية كولورادو، جون هيكنلوبر، إلى الديمقراطيين الآخرين الذين شكروا الرئيس وأشادوا بعمله بعد انسحابه من الانتخابات.وقال هيكنلوبر في بيان إنه "على مدى أكثر من 50 عاما في الخدمة العامة، وضع الرئيس بايدن دائما البلاد قبل أي اهتمام أو طموحات شخصية".كما شكر السناتور الديمقراطي عن ولاية كولورادو، مايكل بينيت، بايدن على خدمته مشيدا بسجله في منصبه.وكتب بينيت على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نحن مدينون للرئيس بايدن بالامتنان"، مضيفا أنه بانسحابه، قدم بايدن فرصة للتغلب على دونالد ترامب".