أفغانستان تدين الهجوم الإسرائيلي في اليمن

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أدانت حكومة أفغانستان، الأحد، الهجوم الذي شنته إسرائيل على ميناء الحديدة في اليمن.وقال عبد القهار بلخي، متحدث وزارة خارجية الحكومة الأفغانية المؤقتة، في منشور عبر منصة اكس، إن بلاده تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة.وأشار بلخي إلى أن الهجوم تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.ودعا "المنظمات الدولية والدول صاحبة النفوذ إلى وقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والمنطقة" لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والدمار في المنطقة. (الاناضول)