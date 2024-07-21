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عربي-دولي

البيت الأبيض يُشيد بإنجازات بايدن

Lebanon 24
21-07-2024 | 17:54
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قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يتطلع لإكمال فترة ولايته الرئاسية وذلك بعدما أعلن يوم الأحد عدم خوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني القادم.
وأفاد متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن": "لقد ورث الرئيس بايدن اقتصاداً في حالة سقوط حر، وكان هناك ارتفاع كبير في معدل جرائم العنف، وتحالفات في حالة يرثى لها من سلفه".
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وأضاف المتحدث: "لقد نجح بايدن في تحقيق أقوى نمو اقتصادي في العالم وأدنى معدل لجرائم العنف منذ ما يقرب من 50 عاماً، في حين جعل الناتو أكبر من أي وقت مضى".
وتابع قائلاً إن "بايدن يتطلع إلى إنهاء فترة ولايته وتحقيق المزيد من النتائج التاريخية للشعب الأميركي".
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