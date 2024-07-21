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ترامب عن كامالا هاريس: ليست أفضل من بايدن

Lebanon 24
21-07-2024 | 23:15
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بعد إعلان الرئيس جو بايدن عدم ترشح لولاية ثانية، قلل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من شأن المنافسة المحتملة في الانتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الثاني  مع كامالا هاريس التي تسعى للفوز بتأييد الحزب الديمقراطي.  
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وفي محادثة هاتفية مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، قال ترامب، إنه على الرغم من أنه لن يواجه بايدن في تشرين الثاني، فإنه لا يعتقد أنه سيتغير شيء في السباق الرئاسي إذا واجه بدلا من منه نائبته هاريس.

وقال ترامب: "أعتقد أنها ليست أفضل منه. يمكن أن تكون أقل كفاءة بكثير".

وأصر ترامب على أن هاريس لا تزال مرتبطة بسياسات إدارة بايدن، التي يعتقد أنها لا تحظى بشعبية لدى الأميركيين.

وأوضح أن "السياسات لن تكون مختلفة، سواء كان المرشح هو أو هي".

وتابع متحدثا عن هاريس: "لقد كانت مسؤولة عن الحدود. لقد كانت قيصر الحدود، وكانت الأسوأ على الإطلاق. كانت لدينا أسوأ الحدود على الإطلاق".

وهاريس التي كانت سيناتورا عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ رشّحها بايدن للحلول محلّه بعد قراره التاريخي مساء أمس الأحد سحب ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في تشرين الثاني لتولي الرئاسة لولاية ثانية.

وبانسحاب بايدن من السباق بات تركيز هاريس منصبّا على نيل ترشيح حزبها لخوض الانتخابات الرئاسية.

ودعا بعض الديمقراطيين لتحويل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المقرر الشهر المقبل إلى مؤتمر مفتوح أي أن يكون السباق مفتوحا فيه أمام مرشحين متعددين للتنافس على الفوز بدعم مندوبي الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

لكن، في مواجهة هذه الدعوة عبّر عدد آخر من القادة الديمقراطيين عن دعمهم لهاريس ودعوا للوقوف خلفها ومنحها رسميا بطاقة الترشيح الحزبية لمنصب رئيسة الولايات المتحدة.(سكاي نيوز)


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