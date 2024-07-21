انسحب قبل 4 أشهر من الانتخابات.. كواليس قرار بايدن الذي أُتخذ خلال 48 ساعة

اتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن قرارا مفاجئا بالانسحاب من السباق الرئاسي وذلك قبل نحو 4 أشهر من انطلاق الانتخابات، وبعد نحو 5 عقود من العمل السياسي، فيما تبدو كامالا هاريس، التي دعمها بايدن، هي الأقرب للترشح بدلا منه.



وقد دعمها قادة بارزون في الحزب الديمقراطي، وحكام ولايات كان البعض ينظر لهم على أنهم منافسين لها، مثل حكام كاليفورنيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، ووزير النقل.



كما أعلن رؤساء اللجان الخمسين الديمقراطية في الولايات دعمهم لهاريس، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".



المرشحة المحتملة إن حصلت على الدعم ستكون في مواجهة الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي يرى هزيمتها أسهل.



وقد أعلن السكرتير الصحافي للبيت الأبيض أندرو بيتس، أن الرئيس الأميركي بايدن لا ينوي الاستقالة قبل الأوان بعد إعلان إنهاء مشاركته في السباق الانتخابي. ووفقاً لما قاله في بيان: يخطط بايدن "لإكمال فترة ولايته" كرئيس.



"توحيد الأمة" بوجه ترامب

وفي أول رد فعل على القرار، قالت هاريس إنها ستبذل كل ما في وسعها لتوحيد الحزب الديمقراطي، وتوحيد الأمة الأميركية لهزيمة ترامب.



وفي كلمة موجّهة إلى الأميركيين، قال بايدن إنّ خدمتهم كانت أعظم شرف في حياته، وأنّه كان يعتزم السعي لإعادة انتخابه، ولكنّ مصلحة حزبه وبلاده تقتضي أن يتنحى.

القرار النهائي بالانسحاب

قبل ذلك نقلت شبكة "سي إن إن" CNN عن مستشار كبير في الحملة الانتخابية لبايدن قوله إن القرار النهائي بانسحاب بايدن من السباق اتخذ خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد استشارة الأسرة وكبار المستشارين عبر الهاتف.



وأضاف المستشار أن بايدن لم يكن متمسكا بموقفه، لكنه كان يدرس البيانات الواردة وأصبح مقتنعا بأنه سيكون مصدر إلهاء وتعقيد لهزيمة ترامب.



هذا ووقع العشرات من الأعضاء الحاليين والسابقين في اللجنة الوطنية الديمقراطية على خطاب يدعم نائب الرئيس كامالا هاريس ليحل محل الرئيس جو بايدن كمرشح للحزب الديمقراطي، حسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية.



وجاء في بيان التأييد أن كمالا هاريس أفضل مرشح للرئاسة، ويمكنها تقديم رؤية واضحة وموحدة لمستقبل الولايات المتحدة.





تأييد ديمقراطي لقرار بايدن

من جهته، أشاد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بإعلان الرئيس بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي وقال في تغريدة له "إن جو بايدن واحد من أكثر رؤساء أميركا أهمية.. وهو صديق وشريك عزيز واليوم تم تذكيرنا مرة أخرى بأنه وطني من أعلى المستويات".

وبعد انسحاب بايدن من السباق الانتخابي أشاد زعيم الأغلبية الديمقراطيية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقرار الرئيس الأميركي ووصفه بالرجل الوطني والأميركي العظيم.



وقال شومر إن بايدن لم يكن رئيسا عظيما فحسب، بل كان إنسانا رائعا حقا.



كما اعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أن بايدن "وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول".



قالت شبكة "إي بي سي نيوز" ABC News الأميركية إن عائلة بايدن باتت تشعر الآن بالارتياح بعد قراره الانسحاب.



أكبر قدر من التبرعات بـ2024

يأتي ذلك فيما جمع المتبرعون نحو 47 مليون دولار على منصةActBlue في أول ساعات بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي.



واشارت ActBlue ، وهي منصة غير ربحية لجمع التبرعات، إن هذا الرقم هو الأكبر الذي يتم جمعه خلال يوم في عام 2024.



المنصة أضافت أن أنصار القاعدة الشعبية متحمسون لدعم هاريس كمرشحة ديمقراطية لخوض السباق الرئاسي أمام المرشح الجمهوري دونالد ترمب.



إمكانية ترشح السيناتور مانشين

في سياق متصل، أفادت مصادر مقربة السيناتور المستقل جو مانشين لشبكة "سي إن إن"، بأنه يبحث الترشح على منصب الرئيس عن الحزب الديمقراطي.



وقال السيناتور في وقت سابق، قبل أن يعلن بايدن انسحابه، إن الوقت قد حان لكي "يسلم بايدن الشعلة". قبل أن يضيف أنه لن يترشح إذا انسحب بايدن من السباق.



مانشين كان ديمقراطيا وقرر قبل أشهر أن يصبح مستقلا، وبات سيناتورا عن ويست فيرجينا التي هي تاريخيا جمهورية.



"حملة هاريس"

هذا وطلبت حملة جو بايدن بشكل رسمي من لجنة الانتخابات الفدرالية تغيير اسمها لـ "حملة هاريس".



قبل ذلك، أفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية، أن كامالا هاريس شرعت في إجراء اتصالات مع المشرعين الذين دعموها من أجل ضمان التصويت لأجلها في انتخابات الحزب الديمقراطي.(العربية)





